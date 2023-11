Incidente nel Barese, scontro tra auto sulla provinciale: feriti trasportati in ospedale

Incidente questa mattina, poco prima delle sette, sulla provinciale che collega Polignano a Castellana. Almeno due i veicoli rimasti coinvolti nello scontro, un'utilitaria e un Fiat Doblò. Gli occupanti dei due mezzi, cinque persone in tutto, che stavano raggiungendo i rispettivi luoghi di lavoro, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale: le ferite riportate non sarebbero comunque gravi. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.

(foto T. Coladonato - Vivilastrada)