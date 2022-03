Auto con a bordo nove ragazzi finisce fuori strada: in gravi condizioni una giovane, feriti anche gli altri occupanti

Nove ragazzi, tra i 19 e i 20 anni, sono rimasti feriti nella notte in un incidente avvenuto sulla provinciale che collega Rutigliano e Conversano. Secondo quanto emerso finora i giovani viaggiavano tutti a bordo della stessa auto, che per cause ancora da accertare ha sbandato, finendo fuori strada e terminando la corsa in un terrapieno laterale, dopo essersi probabilmente ribaltata.

Gli occupanti del mezzo, che con ogni probabilità trasportava un numero di persone superiore al consentito, originari di Rutigliano e di altri Comuni vicini, sono stati trasportati in diversi ospedali della provincia. La maggior parte di essi non avrebbe riportato ferite gravi e alcuni sono già stati dimessi, ad eccezione di una ragazza ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Rutigliano e della Compagnia di Triggiano, cui spettano le indagini sull'accaduto. Il conducente del mezzo, come da prassi, è stato sottoposto all'alcol test di cui si attendono gli esiti.

(foto di repertorio)