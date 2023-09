Incidente sulla Statale 16 a Bari, schianto tra cinque vetture ai curvoni di Palese: traffico in tilt

Traffico in tilt, questa mattina, sulla Statale 16 a Bari, per un incidente avvenuto all'altezza dei curvoni di Palese. Lo schianto si è verificato in direzione sud e ha coinvolto 5 vetture. Secondo le prime informazioni vi sarebbero almeno due feriti.

Il sinistro ha provocato code e rallentamenti in una mattinata 'di punta' come quella di questo lunedì 11, tra ripresa delle attività scolastiche e, più in generale, di quelle lavorative settimanali. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Stradale per i rilievi, sono intervenute ambulanze del 118 e personale Anas. La Polizia Locale di Bari, attraverso i suoi canali social, invita alla prudenza.