Incidente sulla Statale 16 a Bari: furgone si schianta a San Giorgio. Traffico e rallentamenti anche per la pioggia

Traffico in tilt, alle prime luci dell'alba, sulla Statale 16 a Bari, a causa di un incidente. Un furgone, per cause non ancora chiarite, ha perso il controllo e si è schiantato all'altezza di san Giorgio, in direzione nord.

Non si registrano persone ferite. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi. Code e rallentamenti sono proseguiti successivamente. anche a causa della forte pioggia che ha colpito la città di Bari dalle prime ore del mattino.