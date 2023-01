Incidente mortale sulla Statale 96, Rutigliano in lutto per la morte del 26enne Antonio Panaro

Rutigliano piange il 26enne Antonio Panaro, morto ieri sera a seguito di un incidente avvenuto sulla Statale 96. Il giovane, che lavorava in una ditta della zona, era a bordo di un'Audi A3 che viaggiava in direzione Bari quando, per cause non ancora conosciute, si sarebbe schiantato contro un guardrail per poi terminare la corsa in una via di fuga tra le due carreggiate. Inutili i soccorsi degli operatori del 118: il 26enne sarebbe morto sul colpo.

L'episodio è al vaglio dei Carabinieri che, in queste ore, stanno cercando di chiarire la dinamica dello scontro: in corso vi sarebbero accertamenti sulla velocità alla quale viaggiava l'Audi. Particolarmente colpita la comunità di Rutigliano: il sindaco Giuseppe Valenzano si stringe attorno alla famiglia del giovane, sottolineando con dolore l'ennesima perdita di un ragazzo rutiglianese sulla strada.