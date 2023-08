Scontro fra scooter e auto in via Fanelli: muore motociclista barese

In terribile incidente, avvenuto verso le 13 di oggi in via Fanelli, ha perso la vita un motociclista di 78 anni, residente nel quartiere Carbonara. La vittima sarebbe deceduta in seguito all'impatto fra il suo mezzo ed un'auto.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo stava percorrendo la strada a bordo del suo scooter. Giunto ad un incrocio, si sarebbe verificato uno scontro con una vettura che in quel momento stava sopraggiungendo.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, ma i soccorsi alla vittima sono purtroppo risultati vani. Gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri sono impegnati nei rilievi scientifici per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.