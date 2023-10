Ciclista travolto da suv a Triggiano: la Procura di Bari indaga per omicidio stradale

La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale a seguito dell'incidente che ha visto la morte di Kakhaber Makalatia, 44enne georgiano residente a Triggiano travolto da un suv nella serata di mercoledì 4 ottobre mentre tornava a casa in bicicletta.

Il pm Claudio Pinto ha avviato un procedimento che vede indagato il conducente dell'auto, un 80enne. Secondo una ricostruzione, il ciclista stava percorrendo la provinciale 60 contromano ma, secondo la difesa dell'uomo rappresentata dallo Studio legale 3A, "all'estrema destra della strada, nello spazio dedicato appositamente alle biciclette", quando improvvisamente, e per cause non ancora conosciute, è stato colpito dal suv.

Il ciclista, sbalzato a diversi metri di distanza, è deceduto sul colpo. La salma di Makalatia sarà rimpatriata, dopo una veglia funebre a Triggiano, nella sua città d'origine in Georgia. L'uomo viveva da anni nella cittadina barese con la moglie e il loro bambino. La scuola frequentata dal piccolo ha avviato una raccolta fondi per sostenere la famiglia colpita dal grave lutto.