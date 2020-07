Incidente tra tre auto ad Altamura: morto un 69enne, due persone ferite

Una persona ha perso la vita, questa mattina, sulla strada provinciale 238 tra Altamura e Corato, a seguito di un incidente stradale. Lo schianto ha visto coinvolte tre vetture, all'altezza dell'incrocio con la sp 159.

La vittima, Alfredo Striccoli, ingegnere 69enne originario di Altamura, sarebbe deceduta sul colpo. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato soccorso ai due feriti delle altre vetture e personale della Polizia Locale per rilievi e viabilità. Solo pochi giorni fa un altro tragico schianto aveva coinvolto la città murgiana: in quell'occasione furono 4 le persone a perdere la vita.

Il sindaco di Altamura, Rosa Melodia, ha espresso il proprio cordoglio e quello dell'amminsitrazione comunale per la morte di Striccoli: "Oggi ci ritroviamo a piangere un altro concittadino, apprezzato professionista, già assessore comunale Abbraccio i familiari colpiti da questo immenso dolore. Il Comune di Altamura ha già approvato la variante urbanistica per il progetto definitivo, della Città Metropolitana di Bari, di realizzazione di una rotatoria fra le due strade. Per ciò che mi riguarda, non mi fermerò, continuerò a sollecitare questo intervento presso la Città Metropolitana di Bari" conclude Melodia.

Aggiornato ore 17.59