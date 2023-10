Incidente tra moto e auto nel quartiere San Paolo di Bari: 15enne ricoverato in prognosi riservata

Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito in modo grave a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di sabato in strada del Torrente, nel quartiere San Paolo di Bari. Lo schianto ha visto coinvolte un'auto e una moto, guidata proprio dal minore. I veicoli, secondo una ricostruzione, viaggiavano in direzioni opposte quando, per cause non ancora conosciute, si sono scontrati.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e personale del 118 che ha soccorso il ragazzo, trasportato in ospedale dove è ricoverato in prognosi riservata. I veicoli coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro giudiziario.