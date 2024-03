Scontro tra auto e moto in viale Europa: giovane in prognosi riservata

Un grave incidente si è verificato nella serata di domenica, 17 marzo, al quartiere San Paolo. Per cause in corso di accertamento, un'auto e una moto si sono scontrate in viale Europa. A bordo del mezzo a due ruote due ragazzi, uno dei quali è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia locale.