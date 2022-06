Incidente su via Nazionale a Palese: sei auto coinvolte, sul posto ambulanze e Polizia Locale

Sei auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto questa mattina su via Nazionale, all'incrocio con via Amedeo di Savoia, nel quartiere di Palese a Bari.

Non si segnalano feriti gravi: solo una donna avrebbe accusato un lieve malore. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 e ue pattuglie della Polizia Locale per accertamenti e rilievi. Da chiarire la dinamica dello scontro.