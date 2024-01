Due incidenti in Tangenziale a Bari: traffico bloccato in direzione nord

Traffico in tilt sulla tangenziale di Bari a causa di due incidenti avvenuti a poca distanza l'uno dall'altro all'altezza delle uscite per San Girolamo e via Napoli, in direzione Nord.

Non si segnalano al momento feriti gravi. La circolazione ha subito rallentamenti e disagi, informa la Polizia Locale, per la chiusura del'uscira per Fesca.