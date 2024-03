Tre morti nello scontro sulla Statale 100 Bari-Taranto: la Procura sequestra le auto coinvolte

I magistrati di Taranto hanno disposto il sequestro delle due auto coinvolte nel terribile incidente in cui ieri sera, sulla Statale 100 Bari-Taranto, nel tratto per Mottola, sono morte tre persone. Le indagini della Procura, riporta l'Ansa, potrebbero prevedere anche la richiesta di autopsia sui corpi delle vittime. Antonio Panzitta di 31 anni, Marcella Risoli di 26 e Silvia Scardamaglia di 23. I rilievi tecnico-scientifici, necessari per cirocstruire l'esatta dinamica del sinistro, sono affidati ai Carabinieri della compagnia di Massafra.

Le giovani vittime, originarie delle province di Cosenza e Vibo Valentia, rientravano in Calabria dopo aver partecipato a un raduno di cosplay allo Zoosafari di Fasano. La vettura sui cui viaggiavano si sarebbe scontrata frontalmente con una Bmw con a bordo una coppia e un bambino, rimasti feriti ma non in pericolo di vita.

Continua a salire il numero di vittime sulla arteria stradale che collega il capolugo pugliese con Taranto. Il tratto fra Massafra e Mottola, in particolare, ha registrato numeri da brivido negli ultimi mesi.

Nello stesso tratto, meno di quattro mesi fa, un altro tragico incidente fece registrare quattro vittime: tre militari dell'Esercito di stanza ad Altamura, che facevano ritorno a casa nel Tarantino, e un 60enne della provincia di Bari. Ma incidenti mortali si erano registrati già negli anni passati: nel 2022, a morire all'altezza di Mottola, nell'impatto tra un'auto e un furgone, fu una 23enne di Sammichele di Bari. Ancora, nel 2020, altre tre persone, tra cui due baresi, persero la vita.