Incidente sulla statale 100, camion di traverso all'altezza di Triggiano. Traffico bloccato, lunghe code anche sulla SS 16

Statale 100 bloccata in direzione Taranto all'altezza di Triggiano, a causa della presenza di un mezzo pesante incidentato. Per cause in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del camion, e la motrice si sarebbe staccata dal rimorchio, finendo di traverso sulla carreggiata. Non risultano feriti, né ci sarebbero altri mezzi coinvolti.

In attesa che si completino le operazioni di rimozione del mezzo, la carreggiata in direzione Taranto è stata chiusa, e la viabilità dal km 7,000 al km 8,500 è deviata sulle complanari. Sul posto sono presenti addetti Anas, i Vigili del Fuoco e Polizia stradale per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

Il blocco sulla statale 100 sta producendo pesanti ripercussioni anche sulla statale 16, in particolare in direzione sud, dove si registrano lunghe code già dall'altezza Carbonara-Carrassi.