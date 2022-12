Ancora un incidente sulla statale 16 a Bari: lunghe code da Japigia in direzione nord

Ancora un incidente, ancora traffico in tilt sulla statale 16 a Bari. Dopo il sinistro che questa mattina ha paralizzato la circolazione in direzione Brindisi, si registra un nuovo incidente, con notevoli ripercussioni sul traffico, in direzione nord. Al momento non si conoscono dettagli su mezzi e persone coinvolti ma la Polizia locale di Bari segnala lunghe code dallo svincolo di via Caldarola fino all'uscita Stanic.