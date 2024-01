Incidente sulla statale 16 a Bari: rallentamenti e code in direzione sud

Traffico in tilt sulla tangenziale di Bari, in direzione sud, a causa di un incidente. Il sinistro, come segnalato dalla Polizia locale attraverso i propri canali Telegram, si è verificato all'altezza dell'accesso B di via Napoli.

Code si registrano sin dai curvoni di Palese, all'altezza dell'uscita Aeroporto.