Incidente sulla statale 16 a Japigia: traffico rallentato, chiuso accesso in tangenziale da via La Pira

Un incidente sta provocando rallentamenti sulla statale 16 a Bari, all'altezza dell'uscita per via Caldarola a Japigia, in direzione nord. Il sinistro è segnalato via Telegram dalla Polizia locale che rileva "rallentamenti improvvisi" nel tratto interessato invitando alla prudenza. Secondo quanto appreso, si sarebbe trattato di un impatto tra due auto, ma senza feriti gravi.

Al momento, inoltre, risulta interdetto al traffico veicolare l'accesso in tangenziale in direzione Nord, da via Giorgio La Pira/Caldarola.