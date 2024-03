Incidente sulla statale 16 a Giovinazzo: auto si ribalta, un ferito. Carreggiata chiusa al traffico

Un incidente si è verificato in tarda mattinata sulla statale 16, all'altezza di Giovinazzo. Nel sinistro, avvenuto sulla carreggiata in direzione sud, sarebbe rimasta coinvolta una sola auto, che si è ribaltata. Una persona è rimasta ferita.

La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono al lavoro le forze dell'oirdine e il personale Anas per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.