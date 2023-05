Incidente sulla Statale 16, schianto all'altezza di via Napoli: traffico e rallentamenti

Traffico e rallentamenti, questa mattina, sulla Statale 16 a Bari, a causa di un incidente avvenuto all'altezza dell'uscita di via Napoli. Lo schianto si è verificato in direzione Sud.

Non si segnalano, al momento, persone ferite. Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Locale per rilievi e viabilità. Disagi, come ormai accade sempre più spesso, per gli automobilisti imbottigliati in coda.