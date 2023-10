Incidente sulla statale 16 a Monopoli: tir abbatte guard rail e finisce nella stazione di servizio

Tre mezzi pesanti sono rimasti coinvolti questa mattina in un incidente avvenuto sulla statale 16, all'altezza di Monopoli, sulla carreggiata in direzione Bari.

Per cause in corso di accertamento, un camion è finito fuori strada, sfondando parte del guard rail in prossimità di una stazione di servizio, all'altezza dello svincolo per Monopoli Nord, e terminando la corsa all'interno della stessa. Il mezzo avrebbe impattato contro altri due tir che si trovavano in quel momento fermi nell'area di rifornimento.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli operatori del 118, che hanno prestato i primi soccorsi all'autista del tir finito fuori strada, rimasto ferito comunque in maniera lieve e trasportato in ospedale per accertamenti. Illesi invece i conducenti degli altri due mezzi pesanti, che in quel momento non si trovavano fortunatamente a bordo.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri, per i rilievi del caso, e la Polizia locale. La strada, nel tratto interessato, è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante, finito in parte di traverso sulla carreggiata.