Incidente sulla Tangenziale all'altezza dell'uscita per Picone: traffico in tilt

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Statale 16 a Bari, all'altezza del'uscita 10/B per il quartiere Picone. Lo scontro, che ha coinvolto due mezzi, si è verificato in direzione sud. Non si segnalano al momento persone ferite. Sul posto sono intervenute le Forze dell'Ordine.

Inevitabili i disagi alla circolazione con traffico in tilt in un orario di punta. La Polizia Locale raccomanda prudenza e attenzione alle code.