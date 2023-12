Incidente sulla statale 16 a Bari: traffico rallentato e code in direzione sud

Un incidente sta mandando in tilt il traffico questa mattina sulla Statale 16, in direzione sud. Il sinistro, segnalato dalla Polizia locale di Bari, sta provocando code e rallentamenti già a partire dall'uscita Aeroporto.

Sono consigliati percorsi alternativi: in particolare, come da indicazioni fornite dalla Locale, per chi proviene da nord in direzione città si consiglia uscita santo spirito per poi imboccare la provinciale che conduce in direzione della zona industriale di Bari/Modugno.