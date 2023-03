Incidente sulla Statale 16 a Bari: tamponamenti tra numerose auto, diversi automobilisti feriti

Traffico in tilt, nella serata di ieri, sulla Tangenziale di Bari, all'altezza di Palese, per un doppio tamponamento che ha coinvolto numerose vetture. Lo schianto è avvenuto in direzione nord, dopo le 21. Sul posto sono giunte le Forze dell'Ordine nonché squadre dei Vigili del Fuoco e personale del 118 che ha prestato soccorso ad alcuni automobilisti. Non si segnalano, fortunamente, feriti in gravi condizioni.