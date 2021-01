Doppio tamponamento sulla SS16: quattro veicoli coinvolti nell'incidente, interviene il 118 per soccorrere un ferito

Doppio tamponamento nella mattinata sulla SS16: secondo le informazioni raccolte dalla polizia stradale sono quattro i veicoli coinvolti nei due distinti incidenti avvenuti in direzione nord, all'altezza dello svincolo per Torre a Mare. Ignote le cause che hanno portato al doppio tamponamento. Una delle auto è finita contro il guard-rail in seguito allo scontro, sfondandolo. Sul posto è intervenuta intorno alle 11, oltre alla Stradale, anche un'ambulanza del 118, che ha soccorso uno dei feriti nell'incidente, e i vigili del fuoco, per supportare le operazioni di rimozione dei veicoli dalla carreggiata.

Traffico bloccato in direzione Bari, con il personale dell'Anas che sta deviando le auto in circolazione in città, nell'attesa che vengano rimossi i veicoli.

Articolo in aggiornamento: ultimo aggiornamento ore 12.15