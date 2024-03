Incidente sulla Statale 100 all'ingresso di Bari: si schianta tir, traffico bloccato

Traffico in tilt, questa mattina, sulla Statale 100, all'ingresso della città di Bari, a causa di un incidente avvenuto attorno allle 5 del mattino: un tir, per cause non ancora accertate, ha impattato contro il guard rail che divide le due carreggiate. Non si segnalano feriti ma,.al momento, la circolazione è bloccata in entrambe le direzione.

Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale e Vigili del fuoco. La Polizia Locale consiglia percorsi alternativi per l'accesso in città.

Il personale Anas è impegnato sul posto nelle verifiche tecniche per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico è stato momentaneamente deviato sulla viabilità locale: in direzione Bari uscita prevista al km 5.1 sulla SS16, mentre in direzione Taranto uscita al km 4.6 sulla SS16. Successivamente, la circolazione è stata riaperta attorno alle 8.20.