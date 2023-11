Incidente sulla Statale 100 a Casamassima, quattro veicoli coinvolti: tratto chiuso al traffico in direzione Bari

Ennesimo incidente nella zona di Bari. "Un tratto della strada statale 100 'di Gioia del Colle' è temporaneamente chiuso al traffico in direzione Bari a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 15 a Casamassima", comunica l'Anas. Nel sinistro, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono coinvolti quattro veicoli.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti della dinamica e per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

Aggiornamento 19.58: la carreggiata è stata riaperta al traffico.