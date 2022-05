Incidente sulla provinciale Turi-Casamassima, scontro tra due auto: muore donna, quattro feriti

Una donna di circa 60 anni è morta questa mattina in un incidente avvenuto alle porte di Casamassima, sulla provinciale che conduce a Turi.

Nell'impatto - si sarebbe trattato di uno scontro frontale le cui cause sono in corso di accertamento - sono rimaste coinvolte due auto. Per la donna, alla guida di uno dei due veicoli, non c'è stato nulla da fare. Ferite altre quattro passeggere che viaggiavano con la vittima: due sarebbero in condizioni critiche. Le cinque donne, tutte originarie di Turi, secondo quanto ricostruito, si stavano recando al lavoro come braccianti agricole. Ferito, in maniera non grave, l'uomo alla guida dell'altro veicolo.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, si é reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I rilievi e le indagini per ricostrure con esattezza la dinamica dello scontro sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle e della locale stazione.