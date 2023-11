Investito mentre attraversa la strada, muore uomo al quartiere San Paolo

Investito da un'auto mentre attraversava la strada. Un uomo di circa 70 anni è morto nella serata di oggi a Bari, al quartiere San Paolo. L'incidente è avvenuto in via Tramonte. Secondo prime informazioni, pare che la vittima, con il suo cane, stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando sarebbe sopraggiunto il mezzo che lo ha travolto. Non è chiaro al momento se il conducente del mezzo si sia fermato a prestare soccorso. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale.