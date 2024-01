Insegnante 57enne scomparsa a Modugno, continuano le ricerche: "Chiunque abbia informazioni contatti le Forze dell'Ordine"

"Siamo tutti alla ricerca di Giulia Maffei, allontanatasi da casa il 3 gennaio intorno alle 12. La nostra concittadina ha 57 anni, alta 1.64, insegnante di sostegno alla scuola secondaria di primo grado Casavola". Lo scrive il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, sulla sua pagina facebook.

La famiglia dell'insegnante e l'intera comunità modugnese stanno vivendo ore di apprensione alla ricerca della donna di cui si sono perse le tracce.

"Al momento della scomparsa indossava un piumino chiaro, un copricapo e uno zaino scuro. Con sé non ha i documenti - scrive il primo cittadino nel suo post - La Polizia Locale è al lavoro incessantemente, in supporto ai Carabinieri e alla Protezione Civile che con l’ausilio delle unità cinofile stanno compiendo ogni sforzo per trovare la signora Giulia. Chiunque abbia informazioni o pensi di averla vista può contattare le Forze dell’Ordine.