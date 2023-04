Latitante in Svizzera, attraversa il confine per andare a un battesimo: arrestato 50enne barese

Era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano e doveva scontare 6 anni di reclusione per reati contro il patrimonio, ma era latitante in un paese della Svizzera interna. Nella giornata del 28 aprile, l'uomo, un 50enne originario di Bari, è stato arrestato dagli agenti della Squadra mobile di Como, in collaborazione con la polizia cantonale di Chiasso.

Come riporta QuiComo, gli agenti, grazie a un attento e capillare controllo, sono venuti a conoscenza del fatto che l'uomo avrebbe oltrepassato la frontiera italo-svizzera per andare in Puglia a un battesimo. Così è stato. Il 50enne era a bordo della sua auto ed è stato fermato mentre stava per attraversare il confine. Il 50enne è stato accompagnato in questura e, dopo che gli è stato notificato il provvedimento a suo carico, è stato condotto in carcere.