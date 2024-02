Lavori Aqp a Japigia: cambiano i percorsi per i bus Amtab

Cambiano i percorsi di alcune linee bus al quartiere Japigia in seguito a lavori di manutenzione straordinaria in corso da parte di Acquedotto Pugliese. In particolare, le variazioni saranno valide dal 18 febbraio fino alla fine delle esigenze per consentire l’esecuzione dei lavori di costruzione e adeguamento della rete di fogna che interesserà l’area di incrocio tra via Toscanini e via Gentile. Le linee interessate sono 2, 2/, 9, 10, 12/, 23 e CPJ.

Linea 2: in direzione C.S. Polivalente: i bus giunti in via Loiacono svolteranno a destra per via Aquilino, a destra per via Toscanini con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 2/: in direzione Piscine Comunali: i bus giunti in via Gentile svolteranno a sinistra per via De Felice, a destra per via Troisi, a sinistra per via Toscanini con ripresa del percorso ordinario; in direzione via Conenna: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 9: in direzione C.S. Polivalente: i bus giunti in via Quasimodo, via Gentile, svolteranno a sinistra per via De Felice, a destra per via Troisi, a sinistra per via Toscanini con ripresa del percorso ordinario; in direzione Policlinico: i bus giunti in via Toscanini svolteranno a destra per via Troisi, a sinistra per via De Felice, a destra per via Gentile con ripresa del percorso ordinario.

Linea 10: in direzione C.S. Polivalente: i bus giunti in via Loiacono svolteranno a destra per via Aquilino, a destra per via Toscanini con ripresa del percorso ordinario; in direzione Parco Domingo: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Linea 12/ (corse che prevedono il transito dal C.S. Polivalente): in direzione Torre a Mare: i bus giunti in via Toscanini, svolteranno a destra per via Troisi, a sinistra per via De Felice, a destra per via Gentile con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piazza Moro: i bus giunti in via Gentile svolteranno a sinistra per via De Felice, a destra via Troisi, a sinistra per via Toscanini con ripresa del percorso ordinario.

Linea 23: in direzione C.S. Polivalente: i bus giunti in via Gentile svolteranno a destra per via Loiacono, a sinistra per via Aquilino, a destra per via Toscanini con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario;

Linea CPJ: in direzione C.S. Polivalente: i bus giunti in via Gentile svolteranno a destra per via Loiacono, a sinistra per via Aquilino, a destra per via Toscanini con ripresa del percorso ordinario; in direzione Piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario.

Saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo le suddette variazioni di percorso. Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento della manifestazione in oggetto. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.