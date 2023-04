Lavori sull'autostrada A14 'Bologna-Taranto': il 17 aprile chiusa la stazione di Molfetta per 8 ore

La stazione di Molfetta dell'autostrada A14 'Bologna-Taranto' sarà temporaneamente chiusa, in entrata verso Bari, dalle 22 di lunedì 17 alle 6 di martedì 18 aprile. Lo stop al traffico veicolare è necessario, spiega Autostrade in una nota, per consentire lavori di ripristino dei cavi fibra. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Bitonto.