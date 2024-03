Lavori sulla Statale 16 a Bari, traffico in tilt fra le uscite Caldarola e Japigia

Si registrano code sulla Statale 16 a Bari, tra gli svincoli di via Caldarola e Japigia. Sul tratto stradale, infatti, è presente un cantiere per le attività finalizzate alla riqualificazione dell’itinerario Bari-Brindisi-Lecce. I lavori hanno portato ad un restringimento della carreggiata e alla consuguente congestione del traffico in direzione Nord dal km 807,600 al km 808,600.

I lavori stradali sono condotti dall'Anas. A partire dalla notte di venerdì 23 febbraio, in entrambe le direzioni di marcia, sarà attivo un restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso, tra gli svincoli di Caldarola e Japigia, nel tratto compreso tra il km 807,600 al km 808,300: "L’utenza veicolare - spiega Anas - potrà usufruire della corsia di marcia libera dalle lavorazioni con divieto di sorpasso ed un limite di velocità massima di 50km/h". Questa fase delle lavorazioni che si svilupperanno in più turni giornalieri, sarà attiva fino al 10 marzo 2024.

La Polizia Locale, tramite il canale ufficiale Telegram, invita gli automobilisti impegnati sul percorso stradale interessato dagli interventi a "guidare con prudenza".