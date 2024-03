Lavori sulla A14 Bologna-Taranto, dal 25 marzo chiusure notturne nei tratti Acquaviva-Gioia e Molfetta-Bitonto

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura. Dalle 22 di lunedì 25 marzo alle 6 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, verso Bari/Pescara. Di conseguenza, sarà contestualmente chiusa l'area di parcheggio 'Le Masserie est'.

"In alternativa - precisa autostrade.it in una nota - dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Gioia del Colle, percorrere la SP106 Gioia del Colle- Putignano verso Putignano, la SS100, in direzione di Bari, procedere sulla SP125 Acquaviva-Sammichele verso Acquaviva delle Fonti fino a raggiungere la stazione di Acquaviva delle Fonti".

Sarà chiuso anche il tratto compreso tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, verso Taranto. Di conseguenza, saranno bloccate l'area di parcheggio 'Virgilio ovest' e l'area di servizio 'Acquaviva delle Fonti ovest'.

"In alternativa - avvisa autostrade.it - dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, proseguire sulla SP236 verso Bari, sulla SS16 Tangenziale di Bari in direzione di Brindisi, fino all'uscita 13, per poi procedere sulla SS100 verso Taranto e sulla SP125 Acquaviva-Sammichele seguendo le indicazioni per Acquaviva delle Fonti e rientrare sulla A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti".

Nelle due notti di martedì 26 marzo e mercoledì 27, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, verso Bari/Pescara. Di conseguenza, sarà contestualmente chiusa l'area di parcheggio 'Le Masserie est'.

Autostrade.it consiglia un percorso alternativo: "Dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Gioia del Colle, percorrere la SP106 Gioia del Colle- Putignano verso Putignano, la SS100 in direzione di Bari, procedere sulla SP125 Acquaviva-Sammichele, verso Acquaviva delle Fonti, fino a raggiungere la stazione di Acquaviva delle Fonti".

Per consentire lavori di pavimentazione, sempre sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22 di mercoledì 27 alle 6 del giorno successivo, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, verso Bari.

Autostrade.it precisa: "In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, proseguire sulla SP112 Molfetta- Terlizzi, sulla SS16 Adriatica e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo, in direzione di Bitonto, per poi rientrare in A14 alla stazione di Bitonto".