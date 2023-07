Licenza sospesa per un tassista a Bari: "Guida pericolosa e compenso non conforme al tariffario comunale"

I controlli della Polizia Locale di Bari si estendono anche ai taxi regolarmente autorizzati dal Comune. Nell'ambito di queste attività, gli agenti, lo scorso 2 aprile in seguito ad una segnalazione specifica ricevuta da turisti di nazionalità straniera in zona Aeroporto, avevano redatto una prima relazione di Servizio, annotando una serie di inadempienze commesse da un tassista regolarmente munito della prescritta licenza comunale.

In seguito del primo intervento, gli agenti hanno monitorato il veicolo in servizio di piazza e contestato 5 nuove violazioni al Regolamento comunale: mancata collocazione della tabella tariffaria nel veicolo, orario tassametro non aggiornato, mancata comunicazione di sosta, guida pericolosa e compenso richiesto all'utente non conforme a quanto previsto dal tariffario comunale.

Considerate la gravità e la reiterazione delle violazioni, nei confronti del tassista é stata disposta la sospensione della licenza per 10 giorni a partire dal 18 luglio.