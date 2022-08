Malore in auto mentre viaggiava con la famiglia in Tangenziale: bambino soccorso

Con l'intensificarsi del traffico, dopo l'avvio in discesa di questa domenica, arrivano i primi interventi in questa domenica da 'bollino nero' sulla SS16. In particolare nella mattinata la polizia locale è intervenuta all'altezza dello svincolo per Torre a Mare della SS16, in direzione sud della tangenziale, per soccorrere una famiglia che viaggiava in auto con il loro bambino. Il piccolo, probabilmente per il troppo caldo, ha avuto un mancamento.

Sono quindi scattate le operazioni di assistenza, con l'ausilio del pick up della Protezione civile a disposizione del Corpo: ai componenti del nucleo familiare sono state distribuite bottiglie d'acqua fresca e atteso che il bambino si riprendesse. Non è stato l'unico episodio che finora ha interessato l'esodo estivo da Bari: all'altezza dello svincolo per San Giorgio si è registrato un lieve tamponamento tra tre veicoli, il secondo da questa mattina, che per fortuna non ha avuto gravi effetti sulla viabilità.