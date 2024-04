Piogge e temporali sulla Puglia: nuova allerta 'gialla'

Dopo le giornate dal sapore estivo, si è aperta una nuova fase di instabilità sulla Puglia e sul Barese. Per la giornata di domani, mercoledì 17 aprile, la Protezione civile regionale ha emanato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, con una allerta 'gialla' per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali.

In particolare, dalla mezzanotte del 17 aprile e per le successive 20 ore, sono previste, su tutta la regione, "precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati".

