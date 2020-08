Violento nubifragio su Monopoli, strade allagate e auto intrappolate a Capitolo: poliziotti salvano due ragazze

La contrada marinara della cittadina tra le più colpite dalla bomba d'acqua che si è abbattuta in serata nella zona: due donne sono state tratte in salvo dagli agenti del Commissariato. Diversi gli interventi di soccorso di polizia e vigili del fuoco per allagamenti e automobilisti in difficoltà