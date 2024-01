Mancano i pediatri per i piccoli pazienti diabetici, il Giovanni XXIII potenzia l'organico: "Saranno aggiunti due medici"

Dopo le proteste dei genitori dei piccoli pazienti diabetici, l'azienda ospedaliera del Policlinico di Bari corre ai ripari e potenzia l'organico dell'Unità Operativa di Malattie Metaboliche dell'Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII. “Il Policlinico di Bari ha disposto l’assunzione di tre pediatri - comunica il presidente della della Commissione regionale Bilancio e programmazione della Regione Puglia, Fabiano Amati - Questi andranno a operare in Pronto soccorso, così da trasferire due medici già in servizio presso l’unità operativa di malattie metaboliche".

Nei giorni scorsi le famiglie avevano manifestato la loro preoccupazione con un sit-in organizzato all'esterno della struttura ospedaliera pediatrica barese: accompagnati da una delegazione della Cisl, i genitori hanno rivendicato il diritto alla cura dei bambini che, secondo loro, non è al momento non è garantita.

La protesta è stata ascoltata dal Policlinico che ha avviato la procedura di assunzione dei pediatri. "Dei tre medici chiamati dalla graduatoria - scrive Amati in una nota - uno ha dato la disponibilità a prendere sevizio dal 1° aprile, un altro dovrà comunicare a brevissimo la data di decorrenza della disponibilità e per il terzo sono in corso le procedure di chiamata, considerata la rinuncia alla chiamata di un altro medico in posizione utile. Ringrazio ovviamente il direttore generale dell’Azienda universitaria ospedaliera Policlinico di Bari, Giovanni Migliore ,e il direttore sanitario del Giovanni XXIII, Livio Melpignano. A loro chiedo di fare il possibile per anticipare la soluzione del problema e favorire un flusso costante d’informazione e collaborazione con le famiglie dei piccoli pazienti, così da fronteggiare sempre in concordia le emergenze che costellano ogni giornata nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera pediatrica, almeno sino a quando, si spera, non sarà adottata una nuova e radicale riforma organizzativa".