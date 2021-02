Al Cara di Bari 260 migranti trasferiti dalla Sicilia. Tra loro venti famiglie, volontari donano giochi ai bimbi

260 migranti sono arrivati nelle notte al Cara di Bari. Si tratta di persone provenienti da Gambia, Senegal, Mali, Costa d'Avorio e Guinea, tra cui ci sono anche venti famiglie, con 18 bambini tra i tre mesi e dodici anni d'età. Gli ospiti sono stati trasferiti a Bari dalla Sicilia, dopo essere sbarcati da una nave quarantena a Porto Empedocle ed essere stati sottoposti a tampone Covid con esito negativo.

Diventano così attualmente 660 gli ospiti del Cara barese, tra cui circa quaranta bambini.

I migranti arrivati nella notte dovrebbero essere trasferiti in gran parte in Francia e Portogallo: nelle prossime settimane si terrano le audizioni per i ricollocamenti con le commissioni territoriali. Questa mattina volontari dell'associazione 'Seconda mamma', accompagnati da un funzionario della Prefettura, si sono recati nel centro di accoglienza per donare giocattoli ai bimbi.

(foto Fb Seconda Mamma)