Minacce al sindaco di Cellamare, la denuncia di Gianluca Vurchio: "Comportamenti in stile criminoso"

"Qualche giorno fa ho ricevuto un'aggressione verbale, finanche quasi fisica se non fosse stato per altre persone presenti, e pesanti minacce avverso la mia persona. Siamo all'ennesimo, grave, episodio. Ecco, non mi soffermeró nel merito sulla vicenda, già di conoscenza delle Forze dell'Ordine e da me prontamente comunicata, ma una cosa voglio dirla: questi episodi vanno fortemente combattuti sul piano culturale, sociale e istituzionale". Sono queste le parole del sindaco di Cellamare, Gianluca Vurchio, contenute in un post pubblicato sulla sua pagina facebook.

"Nessuno può e deve pensare di attaccare e minacciare chiunque in tal modo, proferendo gravi minacce, attuando comportamenti di tutto stile criminoso - continua il primo cittadino - E chi le subisce, non può e non deve cedere innanzi a tali atteggiamenti. Si rispettano le regole, si rispettano le istituzioni e si rispettano le persone, prima di tutto".

"Ho proceduto formalmente a denunciarne l'accaduto all'Arma dei Carabinieri e proceduto ad informare Prefettura e Questura di Bari - conclude Vurchio nel suo post - Lo Stato dia un segno tangibile di presenza e tutela sia dei territori, sia verso coloro che ogni giorno, dopo già altre minacce ed intimidazioni subite, ci mette la faccia".