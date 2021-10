Evade dai domiciliari e armato di mazza da baseball distrugge gazebo del bar della sorella: identificato e arrestato

E' evaso dai domiciliari e armato di mazza da baseball si è recato in un bar - in quel momento chiuso - danneggiando gazebo, tavolini e sedie collocati all'esterno. E' accaduto nella zona Cecilia, a Modugno. I carabinieri, intervenuti sul posto le segnalazioni di alcuni cittadini, hanno potuto solo constatare il danno, poiché il responsabile si era già dileguato.

Alla riapertura del locale, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modugno sono tornati presso il bar in questione e, insieme alla proprietaria, hanno visionato i filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza presente. Guardando i video i carabinieri e la donna non riuscivano a credere ai loro occhi: ad effettuare il danneggiamento, armato di mazza da baseball, era stato un soggetto noto ad entrambi. Per i militari è bastato poco per riconoscerlo in un pluripregiudicato 40enne del quartiere San Paolo, detenuto agli arresti domiciliari in una via non lontana dal luogo del misfatto, mentre per la proprietaria lo stupore è stato dettato dal fatto che ad agire fosse stato il fratello.

Avuta certezza sull’identità dell’individuo, i carabinieri hanno proceduto immediatamente ad una perquisizione presso la sua abitazione, in cui hanno rinvenuto la mazza da baseball con la quale aveva devastato gli arredi del bar e anche gli indumenti che aveva indosso durante il fatto. La mazza ed i capi d’abbigliamento sono stati sottoposti a sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato per evasione, danneggiamento aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e condotto presso la propria abitazione ove permarrà agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.