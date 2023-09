Modugno, incendio nella zona industriale: fiamme domate, "nessun danno a cose o persone"

Intervento dei vigili del fuoco, questo pomeriggio, per un incendio divampato nella zona industriale di Modugno. Sul posto sono giunte sei squadre. Le fiamme hanno riguardato un'area esterna dell'azienda Recuperi Pugliesi. Dalla zona si è sollevato un denso fumo nero, ma il rogo, come spiega la stessa azienda, ha riguardato una zona "estremamente circoscritta" e "dopo poco più di un'ora è stato domato dai Vigili del Fuoco con l’ausilio delle squadre antincendio aziendali. Non si registrano danni a persone e cose".

I vigili del fuoco sono intervenuti anche su un secondo fronte, distinto dal primo incendio, per alcune sterpaglie in fiamme in un'altra zona non distante. Per consentire questo intervento, si è resa necessaria la temporanea sospensione della circolazione ferroviaria tra Bari Centrale e Modugno, comunicata anche da Fal sui suoi canali social.

*Ultimo aggiornamento ore 17.35