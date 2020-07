In due sul monopattino e soste vietate: fioccano le multe a Bari. Stretta anti-covid: sanzionati anche 4 locali

Fioccano le sanzioni a Bari per l'utilizzo non conforme alle regole da parte dei conducenti di monopattini, ma anche per soste irregolari e inosservanze alle misure anti-covid19 di bar e ristoranti. La Polizia Locale ha multato 11 persone che utilizzavano il monopattino in modo irregolare: in particolare, i vigili hanno bloccato alcuni cittadini che guidavano controsenso e senza dispositivi luminosi funzionanti. In tre casi sono stati fermati monopattini guidati da due persone.

Complessivamente, invece, sono 199 i verbali elevati per soste irregolari, principalmente in doppia fila, su attraversamenti pedonali e scivoli disabili. La Polizia Locale, infine, ha sanzionato dipendenti di 4 locali aperti al pubblico per mancato uso delle mascherine, comportamenti per i quali dovranno rispondere anche i titolari degli esercizi.