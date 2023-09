La carcassa di un delfino in spiaggia: ritrovata dai bagnanti a Monopoli

La carcassa di un delfino è stata ritrovata questa mattina dai bagnanti sulla spiaggia di Cala Monaci, a Monopoli. Come segnala un cittadino a BariToday, il ritrovamento è stato comunicato alla Guardia costiera, già al corrente della situazione. Sul posto - riferisce l'uomo - è intervenuto il veterinario per accertare la morte dell'esemplare, ma al momento la carcassa non è ancora stata rimossa.