Muore a 53 anni l'avvocata Antonella Buompastore, ex proprietaria del Kursaal Santa Lucia

E' scomparsa a 53 anni Antonella Buompastore, avvocata barese e in passato, insieme alla sorella Cinzia, proprietaria del Kursaal Santalucia. Un improvviso malore, forse un infarto, l'avrebbe colta nella serata di ieri, mentre era a cena: inutile, purtroppo, la corsa in ospedale.

Tra i tanti messaggi di cordoglio sui social per la sua prematura e improvvisa scomparsa, quello dei residenti del 'Comitato Salvaguardia Zona Umbertina': "Con infinita tristezza - scrive il presidente Mauro Gargano - abbiamo appreso la notizia della scomparsa dell'avvocato e cara amica Antonella Buompastore, la cui storia è strettamente legata allo storico Teatro Kursaal Santalucia. Non possiamo non ricordare le Sue coraggiose battaglie per mantenere dapprima in attività e poi preservare nella sua integrità il compendio dello storico Teatro, purtroppo smembrato e sottratto alla precedente proprietà. Una Donna esemplare, combattiva e solare. Riposa in pace Antonella cara, Ti siamo grati per l'impegno profuso per dare impulso alla vita culturale e artistica della nostra città e in particolare dell'Umbertino. Le nostre sentite condoglianze alla sorella Cinzia, all'amico Leonardo Cisaria e alle figlie".

(foto Fb)