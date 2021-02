Insegnante morta dopo Covid, la scuola Hero Paradiso di Santeramo in lutto: "Lezioni sospese. Maria ci mancherà"

Sono state sospese, in segno di lutto, tutte le attività, include quelle della Didattica Digitale Integrata e dei legami Educativi a Distanza, dopo la morte di Maria Lobefaro, insegnante 44enne deceduta ieri dopo aver contratto il Covid.

“Maria incarna e rappresenta il cuore della nostra scuola e di tutte le scuole del mondo: il sorriso operoso. Mancherà a tutti noi e mancherà soprattutto ai suoi alunni, tutti, per ciascuno dei quali era un punto di riferimento essenziale e sempre presente!” scrive la scuola in un messaggio su Facebook. Intanto il Comune, dopo aver sospeso le lezioni in presenza per tutte le scuole di Santeramo fino al 13 febbraio, sta valutando di estendere la chiusura per un'altra settimana.