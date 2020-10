Focolaio Covid nella rsa di Alberobello, morte due ospiti positive al virus: terzo decesso nella struttura

Morte due donne positive al Covid-19, ospiti della casa di riposo 'Giovanni XXIII' di Alberobello, in cui negli scorsi giorni si era sviluppato un focolaio del virus. Si tratta di una 94enne e di una 98enne, entrambe già con patologia pregresse, come comunicato dal sindaco del comune, Michele Longo. Si tratta del terzo decesso nella rsa, dopo quella di un 90enne. "Tutta la comunità si stringe con grande affetto alle famiglie delle due anziane in questo momento di infinita tristezza nella consapevolezza che dobbiamo mantenere alta l'attenzione e continuare a garantire la migliore delle assistenze possibile a tutti gli anziani positivi della casa di riposo" il messaggio di cordoglio del sindaco.

