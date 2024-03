Fratellini morti a Gravina, la madre di Ciccio e Tore in Procura: "Riaprire le indagini"

Riaprire le indagini sul caso di Francesco e Salvatore Pappalardi, i due fratellini di 13 e 11 anni di Gravina in Puglia, ritrovati senza vita in un pozzo cisterna di un palazzo abbandonato della cittadina murgiana il 25 febbraio 2008, quasi due anni dopo la loro scomparsa, avvenuta nel giugno 2006. E' questa la richiesta contenuta nell'istanza che questa mattina Rosa Carlucci, madre dei due bambini, ha presentato nella sede della Procura di Bari.

La donna, come riporta l'Adnkronos, era accompagnata dalla figlia, Filomena Pappalardi, dall'avvocato Giovanni Ladisi, penalista, e dal consulente Rocco Silletti. Secondo quanto spiegato nei giorni scorsi da Rosa Carlucci e dal legale, la richiesta è scaturita da elementi nuovi che sarebbero emersi, così come viene chiesto di riconsiderare in maniera nuova elementi già acquisiti.

Già in passato, le indagini sulla tragica scomparsa dei due fratellini erano state riaperte, e poi archiviate nel 2012.