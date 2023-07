Addio a Michele De Feudis, titolare della storica 'Caffetteria dell'Angolo': "Sincero e leale"

È morto a 58 anni Michele De Feudis, il titolare della 'Caffetteria dell'Angolo': lo storico locale è situato nel centro di Bari, all'altezza dell'incrocio stradale fra via Garruba e via De Rossi.

"Se sei di Bari e hai frequentato Giurisprudenza, Scienze Politiche o Lingue, se sei di via De Rossi o ci hai abitato anche da fuori sede, se sei un amante del caffè buono, speciale, non puoi non aver conosciuto Michele, della caffetteria dell’angolo di Via Garruba", scrive in un post sulla sua pagina facebook il consigliere regionale, Fabkio Romito.

"A lui sono legati tantissimi ricordi meravigliosi della mia vita di studente universitario, e non solo - conclude Romito - Avevo una casetta lì vicino, e la colazione da Michele era tappa fissa, che un po’ mi manca. Burbero ma sincero, spigoloso ma leale, scherzoso e dissacrante, e faceva un caffè meraviglioso. Ciao Michele, che la terra ti sia lieve".